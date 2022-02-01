وجه المختص في الأمن السيبراني فهد الدوسري، نصيحة هامة إلى المستهلكين، مشددًا على ضرورة الاعتماد على بطاقة مدى عند الشراء من المواقع الإلكترونية داخل السعودية؛ لأنها مراقبة من البنك المركزي السعودي.

فيديو | مختص في الأمن السيبراني ينصح بالاعتماد على "مدى" للشراء من المواقع الإلكترونية داخل #السعودية #الراصد pic.twitter.com/xVZQUQZxrh

— الراصد (@alraasd) February 1, 2022

احتيال:

وأوضح الدوسري خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية: إذا حدث عملية احتيال فيجب التواصل مع البنك خاصة إذا كانت عملية الاحتيال من خلال بطاقات الائتمان؛ لأنها تكون تابعة لمواقع خارجية يصعب فيها تتبع المحتالين.

بطاقة مدى:

وتابع المختص في الأمن السيبراني: ننصح المستهلكين بالاعتماد على بطاقة مدى عند الشراء من المواقع الإلكترونية داخل السعودية؛ لأنها تكون مراقبة من البنك المركزي السعودي، ولا يتم عليها نسبة احتيال كبيرة.

ولفت المختص إلى أنه يجب التأكد عند الشراء من أن المواقع التي يتم الشراء منها تابعة لوزارة التجارة؛ لأن هناك احتيالًا كبيرًا في سوق العملات الرقمية، والجهات المختصة تحذر دائمًا من ذلك.