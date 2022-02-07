أكدت أمل العوامي، استشارية طب تطور وسلوك الأطفال، اليوم الاثنين، أن اضطراب الألعاب الإلكترونية يؤثر على الحركة وسرعتها لدى الأطفال وتركيزهم، لكن لا يسبب اضطراب فرط الحركة.

د. أمل العوامي – استشارية طب تطور وسلوك الأطفال: اضطراب الألعاب الإلكترونية يؤثر على الحركة وسرعتها لدى الأطفال، لكن لا يسبب اضطراب فرط الحركة .. وفي هذه الحالة نلجأ للمختصين@amel612#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/I4CgDDthFp

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 7, 2022

نصيحة للآباء والأمهات:

كما نصحت خلال حوارها إلى برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، الآباء والأمهات بأن يكونوا نموذجًا للأطفال بعدم الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية بالإضافة إلى سن قواعد في المنزل بتحديد عدد الساعات ونوع الألعاب المستخدمة ومواعيد محددة للنوم وتناول الطعام وغيره.

اللجوء للمختصين:

ولفتت الاستشارية إلى أنه يجب اللجوء للمختصين في حالة كذب الطفل حول عدد ساعات اللعب وإصابته بالهوس ورغبة اللعب طول الوقت وعدم الرغبة في فعل أي من واجباته وانخفاض مستواه التعليمي.