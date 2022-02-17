أكد مختصون أن سوق العمل العالمي يتجه نحو خفض عدد ساعات العمل الأسبوعية، حيث أعلنت بلجيكا عن تخفيض ساعات العمل، وتحدث وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي عن نفس الموضوع خلال مؤتمر التواصل الحكومي أمس.

ورد وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، على سؤال حول تخفيض ساعات العمل في المملكة بالقول إن نظام العمل قيد الدراسة في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن الهدف جذب المستثمرين إلى المملكة.

العمل 4 أيام أسبوعيًا قيد الدراسة:

وأضاف الراجحي، خلال المؤتمر الذي عقد الأربعاء، ردًا على سؤال مفاده: “هل هناك نية إلى تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل؟”، أن نظام العمل يُدرس الآن والهدف من هذا النظام هو أن تكون المملكة جاذبة للمستثمرين.

وتابع: “مثل ما يهمك تحديد ساعات العمل، يهمك أيضًا أن يكون هذا السوق جاذبًا ويخلق وظائف.. أسهل شيء أنك تضع أنظمة بس لا تأتيك شركات سواء كانت محلية أو دولية”.

واختتم وزير الموارد البشرية: “نحن حريصون على أن يكون النظام الجديد نظامًا جاذبًا لخلق الوظائف، وبالتالي نخلق وظائف أكثر ويتوظف أبناؤنا بشكل أفضل”.

40 ساعة أسبوعياً:

في سياق متصل، رأى الاقتصادي فهد بن جمعة أن نظام ساعات العمل في المملكة الذي قد يتم تطبيقه يتضمن تحديد ساعات العمل بـ40 ساعة أسبوعيًا وتحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 6000 ريال شهريًا.

وأكد ابن جمعة أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يؤثر على ما تم ذكره.

فعلتها بلجيكا:

وكانت بلجيكا قد أعلنت تحديد قوانين العمل الجديدة لتمكين الأفراد والشركات، وإعطاء الضوء الأخضر لأسبوع عمل مدته 4 أيام لإعطاء الناس مزيدًا من الحرية في حياتهم.

وقالت الحكومة البلجيكية في بيان: إن سوق العمل لدينا يتغير، وسيكون العامل من الآن فصاعدًا قادرًا، إذا رغب، على تقسيم جدول عمله الأسبوعي بشكل أفضل على أربعة أيام بدلًا من خمسة والاستفادة من يوم راحة إضافي كل أسبوع.

وأشار البيان الصحفي أيضًا إلى أن الحدود بين الحياة العملية والحياة الخاصة أصبحت أكثر وأكثر قابلية للاختراق، مما يستلزم المزيد من الحدود للموظفين. بحسب ما ذكره موقع سي إن إن.

نظام عمل جديد في الإمارات:

كما أعلنت الإمارات ديسمبر الماضي نظام عمل أسبوعي جديد، للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

ويُطبق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس (8 ساعات عمل)، ومن الساعة 7.30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة (4 ساعات ونصف)، وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة.