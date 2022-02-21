ذكرت تقارير إخبارية كويتية بأن وزير الصحة، الدكتور خالد السعيد، قرر توفير طائرة إخلاء طبي للطفل المنشد حسين العجمي الشهير باسم شبل يام لنقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة في الرياض لتلقي العلاج.

نقل إلى الرياض:

وقال شقيق شبل يام، محمد العجمي في تصريحات إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: إن الحالة غير مستقرة، نتيجة النزيف في الرأس، كما يوجد تجمع دموي في الرأس أيضًا، موضحًا أن وزير الصحة الكويتي عقد لجنة طارئة واتخذ قرار نقله إلى أحد المستشفيات في الرياض.

ولفت إلى أنه جاري استكمال باقي الأوراق واعتمادها من وزارة الصحة الكويتية، ومن ثم نقله إلى الرياض.

جدير بالذكر أن الطفل الكويتي، حسين العجمي، أصيب بشكل بليغ إثر حادث مروري خطير.