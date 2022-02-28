كرم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر مُحسني، منصة إحسان، وذلك نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

فكرة رائدة:

وأكد أمير الرياض، على هامش التكريم، أن منصة إحسان فكرة رائدة وجاءت لإيصال الخير للمستفيدين بكل أمانة وصدق وإخلاص.

منصة إحسان:

وكانت أولى مبادرات الحملة الوطنية للعمل الخيري، مستهلّة بتبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقيمة 30 مليون ريال.

وقدّم ولي العهد تبرعًا سخيًّا للمنصة بمبلغ 10 ملايين ريال، انطلاقًا من حرصه على دعم وتمكين قطاع العمل الخيري، حيث جاءت هذه البادرة امتدادًا لسجل ولي العهد الحافل بعطاءات خيرية وإنسانية كثيرة لها بالغ الأثر، منها تقديم التبرعات لرعاية المرابطين وأسرهم، وسجناء المطالبات المالية، والمعسرين والمقبلين على الزواج.

واستكمل الدعم عبر منصة “إحسان” التي أسهمت في تنظيم وتمكين العمل الخيري بمجالاته الاجتماعية والغذائية والصحية والسكنية والتعليمية والاقتصادية والإغاثية وغيرها.