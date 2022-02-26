كشفت تقارير صحفية عن أن النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، سيتجاهل الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني في صيف العام المقبل.

وأصبح اللاعب النرويجي مطمعًا لكافة الأندية الكبرى في أوروبا، حيث ظهر اللاعب بمستوى أكثر من مميز مؤخرًا.

الريال سوف يخسر صفقة مميزة:

وقالت تقارير صحفية إسبانية: إن اللاعب النرويجي سيرفض الانتقال للريال بسبب العلاقة غير الجيدة بين المهاجم والنادي مؤخرًا.

وواصلت التقارير مؤكدة أن اللاعب بنسبة كبيرة سيرحل عن صفوف فريق بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل، خاصة بعد توديع الفريق لبطولة الدوري الأوروبي على يد نادي جلاسكو رينجرز الأسكتلندي.

اليونايتد يطارد هالاند بديلًا لـ رونالدو:

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عن أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يفكر في التخلص من البرتغالي كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعاني رونالدو مؤخرًا من العقم التهديفي في المباريات مع اليونايتد، مما دفع المدرب الألماني رالف رانجنيك للتفكير في الاستغناء عن النجم البرتغالي صاحب الـ37 عامًا في صيف 2022 بسبب تقدمه في العمر وضم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب نادي بوروسيا دورتموند.

مخاوف أخرى يتسبب فيها رونالدو داخل جدران مانشستر يونايتد، وهي الوقوع عدة مرات في موقع تسلل، ضد ساوثهامبتون، ما يؤكد أنه لا يستطيع التركيز في المباريات مؤخرًا.