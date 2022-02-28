كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي الجعويني، أن عدد من تم دعم توظيفهم في القطاع الخاص تجاوز 280 ألف مواطن ومواطنة عبر برامج الدعم المقدمة من الصندوق خلال العام الماضي 2021م، منهم 55 في المائة إناث و45 في المائة ذكور، واستفاد 2.2 مليون مواطن ومواطنة من خدمات وبرامج دعم التوظيف والتدريب والتمكين المقدمة من “هدف “.

وقال الجعويني إن 53 ألف منشأة قطاع خاص استفادت من برامج الصندوق خلال العام الماضي 90 في المائة منها منشآت صغيرة ومتوسطة، مضيفا:” خلال بناء استراتيجية الصندوق؛ درسنا برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل، للتوائم مع استراتيجية الصندوق، كما عملنا على إعادة تصميم البرامج لتواكب متغيرات وتطورات سوق العمل”.

وتابع قائلاً:” حددنا 3 أهداف استراتيجية سنقيس عليها أثر الصندوق وهي دعم تنمية رأس المال البشري ليتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز المواءمة بين العرض والطلب واستدامة التوظيف”. مبينا أن المرصد الوطني للعمل التابع للصندوق يقوم بعمل دراسات وأبحاث حول سوق العمل وتقديمها للمستفيدين والخبراء والجهات الإشرافية، ونتطلع لأن يكون المرصد جهة استشرافية لسوق العمل وتوجهه المستقبلي.