باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، اليوم، نقل أول حالة إسعافية لمريض يعاني من جلطة في القلب، من موقع المريض إلى معامل القسطرة مباشرة، في أول تفعيل لخدمة نقل مرضى جلطات القلب التي دشنها فرع الهيئة بالمنطقة.

مباشرة الفرق الإسعافية:

وباشرت الفرق الإسعافية الحالة، بعدما ورد لها بلاغ من غرفة عمليات الهيئة رقم الطوارئ (997) في تمام الساعة 09:15 صباحًا، من قبل ذوي الحالة لمريض يبلغ من العمر 90 عامًا يعاني من ألم في الصدر.

وعلى الفور، توجهت إليه فرقة إسعافية وباشرت حالته، إذ عمل له تخطيط للقلب وإرساله للتوجيه الطبي بغرفة العمليات، ليأتيها الرد من استشاري الهيئة بالتواصل مع مركز القلب لتجهيز معمل القسطرة القلبية وإدخال المريض إليه مباشرة.

إنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية:

وتهدف الخدمة الجديدة إلى إنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية، عبر اختصار الوقت لتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة لمرضى الجلطات والمشتبه بتعرضهم للإصابة بالجلطات القلبية، كما تتضمن الخدمة قيام فرق الهلال الأحمر السعودي بعد وصولها لموقع الحالة ومعاينتها بعمل تخطيط القلب الكهربائي المتقدم، والتواصل مع الطبيب المناوب بالهيئة التوجيه الطبي لإطلاعه على وضع الحالة، وأخذ التوجيه من استشاري الهيئة بنقل المريض مباشرة إلى معامل القسطرة في مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب.

شراكة مع الشؤون الصحية:

وبيّن مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد الشهري، أن هذه الخدمة انطلقت بالشراكة مع الشؤون الصحية بالمنطقة ممثلة بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب، وتعدّ إحدى ركائز الأهداف الإستراتيجية للتحول الصحي.