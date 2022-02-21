أبدت الجماهير النصراوية غضبها لعدم احتساب ركلة جزاء على سعود عبدالحميد، خلال مباراة الفريقين اليوم ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك.

الهلال يتجاوز النصر بثنائية:

وانتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد الهلال التي أُقيمت على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفريق المتأهل من مباراة الشباب ضد الأهلي المقامة الآن، وذلك لملاقاته في نصف نهائي كأس الملك.

ركلة جزاء على سعود عبدالحميد:

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع أحداث مباراة النصر ضد الهلال اليوم، وأبدوا استياءهم لعدم احتساب الحكم لركلة جزاء على سعود عبدالحميد، مؤكدين تعرض الأصفر لظلم.

وعلق الإعلامي عبدالرحمن الفريح قائلًا: “لا يوجد دفع من جوناثان بل يوجد لمسة يد على سعود عبدالحميد.. ضربة جزاء صحيحة لم يحتسبها للنصر، لماذا لم يعود حكم المباراة لتقنية الفار؟!!!”.

وقال الإعلامي محمد شنوان العنزي: “مستحيل.. مستحيل.. مستحيل.. يفوز إلّا بهذه الطريقة..! ضربة جزاء على سعود عبدالحميد “شاهد ما شافش حاجة”.. والنصر متقدم بهدف..! كوع الشهراني.. طرد، كوع البليهي.. طرد، قوة الهلال ليست فنية.. أخطاء تحكيمية..!”.