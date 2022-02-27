جدد حساب المواطن التأكيد على أهمية تحديث الحالة الوظيفية وبيانات الدخل لكافة أفراد الأسرة، بما فيهم راتب الزوجة التي تم ضم وظيفتها إلى المهنة المشمولة بقرار التوطين.

توطين وظيفة الزوجة:

وأوضح حساب المواطن، من خلال خدمة المستفيدين على تويتر، أنه في حال كان اسم التابع مسجلًا لدى التأمينات الاجتماعية، فلابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل للتابع من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن.

وأضاف أنه يجب تعديل الحالة الوظيفية من أيقونة (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين)، إلى (موظف قطاع خاص)، وحفظ البيانات، والانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) واختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل (مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) والضغط على (حفظ).

وأكد حساب المواطن أنه سيتم دراسة استحقاق رب الأسرة مرة أخرى، وفي حال كان رب الأسرة مستحقًّا سيتم صرف الدعم.

العمل الحر:

وكان برنامج حساب المواطن، شدد في وقت سابق على أهمية الإفصاح عن أي دخل إضافي في حالة تسجيل البيانات في البرنامج للاستفادة من الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج، على استفسار مواطن قال فيه: “هل العمل الحر من بنك التنمية له تأثير على دعم حساب المواطن؟”.

ورد برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، بقوله: “في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه”.

وأضاف برنامج حساب المواطن: “في حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية.

ضوابط حساب المواطن:

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.