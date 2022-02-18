أكدت الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطريق.

جاء ذلك في رد من الإدارة العامة للمرور، على سؤال مواطن قال فيه “هل عدم ربط حزام الراكب يعتبر مخالفة؟”.

وردت الإدارة العامة للمرور بقولها “مرحبا بك، وفقًا لنظام المرور ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق ويترتب على ذلك مخالفة تحرر بحقهم. نشكر تواصلك”.

التأمين على المركبة شرط الرخصة

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور ضرورة التأمين على المركبة لأنها شرط أساسي لتسجيل الرخصة أو تجديدها.

وقال المرور، في منشور له على صفحته الرسمية بتويتر: “التأمين على المركبة من أهم متطلبات التسجيل أو تجديد رخصة سير المركبة”.

خطوات تجديد الرخصة

يذكر أن الإدارة العامة للمرور حددت آلية وخطوات تجديد رخصة القيادة عبر حساب المستفيد في منصة أبشر.

تجديد الرخصة عبر أبشر

وأوضح المرور أنه يمكن تجديد رخصة القيادة من خلال الخطوات التالية:

– سداد الرسوم

– سداد المخالفات المرورية

– إجراء الفحص الطبي

– تجديد الرخصة عن طريق الحساب الخاص في بوابة أبشر.

خطوات إسقاط اللوحات

وفي وقت سابق، كشفت الإدارة العامة للمرور، عن خطوات إسقاط اللوحات الخاصة بسيارات ومركبات التشليح.

جاء ذلك في رد من المرور على سؤال ورد فيه: الاستمارة منتهية وكذلك الفحص والسيارة أرغب في تشليحها فما هي الخطوات والإجراءات؟