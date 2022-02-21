قال حساب المواطن، إن من قام من المستفيدين بتغيير رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) بعد تاريخ 10 فبراير الجاري سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر أبريل، وسيتم صرف الدعم في حال الاستحقاق على الآيبان السابق.

الإيداع الشهري في حال تغيير الآيبان

ورد حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين في موقع تويتر، على سؤال أحد المواطنين والذي جاء فيه: “عند تغيير الآيبان هل يتأخر الإيداع الشهري؟”.

وأجاب الحساب: “في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 فبراير سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر إبريل، وسيتم صرف الدعم في حال كنت مستحق على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا”.

وأضاف: “وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان”.

التحقق من البيانات وقيمة الاستحقاق

وفي وقت سابق أكد حساب المواطن أنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري، ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وقال البرنامج عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق عبر استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط التالي: هنا.

ضوابط حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.