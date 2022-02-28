يُخيم الغموض على مصير مباراة سبارتاك موسكو الروسي ضد لايبزيج الألماني ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

استبعاد سبارتاك موسكو

وأكدت صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، سيلغي مباراتي سبارتاك موسكو ضد لايبزيج ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي رسميًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن “يويفا” سيتخذ قرارًا بتأهل لايبزيج إلى الدور ربع النهائي بدون خوض مباراتي الذهاب والإياب، حيث إنه لن يتم تحديد خصم جديد.

وفي السياق ذاته، قال رئيس لايبزيج الألماني، أوليفر مينتزلاف: “نواصل الاتصال الوثيق مع الاتحاد الألماني والأوروبي ولدينا ثقة كاملة في يويفا وقرارهم، نحن نفترض أنه سيتم إلغاء المواجهتين”.

وكان “يويفا” قد أعلن أنه لن يُسمح لروسيا بخوض مباريات دولية على أراضيها، ولكن فقط على ملاعب محايدة، وكان يسعى سبارتاك موسكو لإقامة مواجهته ضد لايبزيج في أرمينيا أو أذربيجان، ولكن قد انتهى هذا الأمر، بعد أنباء استبعاده.

مواجهات الدوري الأوروبي

وتُقام مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، يوم الخميس الموافق العاشر من مارس المقبل، على أن تُقام مواجهات الإياب يوم 17 من الشهر ذاته، ويمكن الاطلاع على القرعة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).