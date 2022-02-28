يُخيم الغموض مصير المدير الفني الصربي فلادان ميليوفيتش مع الاتفاق، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ميليوفيتش يقترب من الرحيل

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع ميليوفيتش في تحقيق الفوز خلال آخر 3 أشهر، حيث يعود آخر انتصار إلى 27 نوفمبر الماضي، حينما تجاوز الفيصلي بهدف دون رد.

وخاض فارس الدهناء 8 مباريات بعد مواجهة الفيصلي، وحصد 4 نقاط فقط من أصل 24 نقطة ممكنة، حيث تعادل في 4 لقاءات وخسر مثلهم، ويملك مباراة مؤجلة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ثاني أضعف فريق دفاعيًا، حيث اهتزت شباكه 36 مرة، الأمر الذي يدفع الإدارة لرحيل الصربي ميليوفيتش والبحث عن مدرب آخر، أملًا في إنقاذ مسيرته هذا الموسم.

الاتفاق في دوري محمد بن سلمان

ويُعاني الاتفاق من تراجع النتائج خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخسر أمام الفتح برباعية نظيفة اليوم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، من الفوز في 4 مباريات والتعادل 8 مرات، وخسر 9 مواجهات.