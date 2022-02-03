رد حساب المواطن على استفسار بشأن إضافة عقد الإيجار ضمن المستندات المطلوبة في البرنامج وكل يكون بشكل سنوي أم مرة واحدة؟

سارٍ الصلاحية:

وقال البرنامج عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، اليوم الخميس، إنه في حال شارف المستند المرفق على الانتهاء لابد من التوجه إلى البوابة الإلكترونية (إدارة المرفقات) وإرفاق عقد إيجار موحد ساري الصلاحية باسم المتقدم بالطلب وفي حال انتهاء المستند السابق يلزم حذفه حتى لا يؤثر ذلك على الأهلية والاستحقاق.

تفاصيل الدعم للدفعة الـ 50:

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخمسين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 15 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 111 مليار ريال منها 937 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة:

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1061 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% ، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق 124 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.