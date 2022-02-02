أوضحت وزارة الصحة، أن تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يتعارض مع لقاح فيروس كورونا، كما يمكن تلقيه في نفس الوقت مع لقاح فيروس كورونا.

تطعيم الإنفلونزا واللقاح:

جاء ذلك في رد من الوزارة عبر حسابها الرسمي “الصحة 937″، عبر “تويتر”، ردًّا على سؤال مغرد استفسر حول إمكانية تلقي اللقاح والتطعيم في نفس الوقت.

وردت الصحة بقولها: “بشكل عام لا يتعارض تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية مع لقاح فيروس كورونا، كما يمكن تلقيه في نفس الوقت مع لقاح فيروس كورونا”.

مستجدات كورونا:

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل (4092) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالتي حالة وفاة رحمهما الله.

وأضافت أنه تم تسجيل (4604) حالات تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (649,334) حالة ولله الحمد.