أثارت تصريحات مهاجم نادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا غضب مهاجم فريق الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي تقدم بشكوى ضده.

حمدالله يتقدم بشكوى رسمية

وأكدت تقارير صحافية بالأمس أن عبدالرزاق حمدالله تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب تصريحات تاليسكا التلفزيونية مؤخرًا.

وكان نجم العالمي قد صرح في حديث تلفزيوني بعد مباراة النصر ضد الطائي الأخيرة، قائلًا: “فكرت في الرحيل لأن حمدالله خلق أجواء مشحونة داخل الفريق، واللاعبون الصغار يتحاشون التعامل معه”.

الأمير يعلق على واقعة تاليسكا



وعلق القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أحمد الأمير، على شكوى حمدالله، واحتمالية إيقاف النجم النصراوي لمدة عام بسبب تصريحاته، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال الأمير: “ما (لا) أدري من فين (أين) تجيبون (تأتون) هذا الكلام؟.. حديث تاليسكا هل كان به اتهام أو تجريح؟.. طبعا لا، حديثه هو رأي لا أكثر من غير استخدام أي مفردة مسيئة تمس وتجرح الشخص الآخر”.