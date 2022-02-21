تحيي الفنانة العراقية همسة علاء، إحدى الليالي الشامية في بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض، بعد غد الأربعاء 23 فبراير الجاري.

همسة في البوليفارد

وروّجت صفحة موسم الرياض الرسمية على تويتر لهذا الحفل، من خلال نشر بوستر لصورة الفنانة، مشيرة إلى فتح باب الحجز وكتبت: “يوم الأربعاء تطربنا الفنانة همسة بليالٍ شامية داخل بوليفارد رياض سيتي.. لا تفوِّت حضورها .. واحجز طاولتك الحين”.

تجربة رامز جلال

يذكر أن زوار منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى مناطق موسم الرياض، عاشوا أمس الأحد 20 فبراير، تجارب تفاعلية جديدة ومختلفة من المقالب المضحكة والمثيرة لأول مرة مع فعالية “تجربة رامز”، حيث اشتهر الفنان رامز جلال بمقالبه على مدار السنين.

وتتكون “تجربة رامز” من عدة مجموعات كل منها 10 أشخاص، وبين كل مجموعة ومجموعة 12 دقيقة، وتصل مدة كل مجموعة إلى 20 دقيقة، وقد حدد عمر الحضور بألا يكون أقل من 10 أعوام.

وتستمر الفعالية حتى 31 مارس المقبل، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: هنا، حيث تبدأ من الساعة 4:00 مساءً حتى 12:00 ليلًا.