نصحت هولندا رعاياها بمغادرة أوكرانيا في أقرب وقت في ظل التصعيد الغربي الروسي والحشود المتبادلة بين موسكو وواشنطن.

أمريكا تضع خطة لإجلاء رعاياها:

وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض عن إقرار خطة سيعمل بموجبها البنتاجون على مساعدة آلاف الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا في حال تعرضها لـ”غزو روسي”.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن نحو 1.7 ألف عسكري أمريكي نشروا في بولندا مؤخرًا سيشرعون في الأيام القليلة القادمة، بموجب خطة البنتاغون التي صادقت عليها إدارة الرئيس جو بايدن، على إقامة نقاط تفتيش ومخيمات ومنشآت مؤقتة أخرى عند الجانب البولندي من الحدود مع أوكرانيا، تمهيدًا لمساعدة رعايا الولايات المتحدة المتواجدين في أراضي هذا البلد.

دعم لوجيستي للرعايا الأمريكيين في أوكرانيا:

وأضاف المسؤولون أن هذه القوات الأمريكية من غير المسموح لها بدخول أراضي أوكرانيا أو إجلاء المواطنين الأمريكيين أو تسيير رحلات جوية من داخل أوكرانيا، مشيرين إلى أن هذه المهمة ستركز بدلًا عن ذلك على تقديم دعم لوجيستي للمساعدة في تنسيق عملية إجلاء الرعايا الأمريكيين الذين سيصلون بولندا برًّا بشكل عام دون أي دعم من البنتاجون قادمين من كييف وغيرها من أنحاء أوكرانيا.

وأوضح المسؤولون أن عدد رعايا الولايات المتحدة المتواجدين حاليًّا في أوكرانيا يقدر بنحو 30 ألف شخص، ومن المرجح أن يرغب بعضهم في مغادرة البلاد على وجه السرعة إذا هاجمتها روسيا.