حذرت هيئة الاتصالات من التطبيقات التي تخترق الخصوصية وتطلب الولوج إلى معلومات شخصية، داعية الجميع إلى الحذر في التعامل مع مثل هذه التطبيقات.

حماية الخصوصية:

ووجهت الهيئة عدة نصائح للحفاظ على الخصوصية عند استعمال التطبيقات من بينها ما يلي:

تحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية الموثوق بها. التأكد من تحديث التطبيقات المستخدمة لآخر نسخة. قراءة شروط الاستخدام والصلاحيات الخاصة بالتطبيقات والمواقع. عدم منح التطبيقات المستخدمة صلاحية الوصول إلى البيانات الخاصة باستثناء البيانات اللازمة فقط لإتمام الخدمة.

حماية البيانات الشخصية:

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق مؤخرًا على نظام حماية البيانات الأمر الذي يسهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، حيث يسهم النظام في حماية الحقوق المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، وينظم مشاركتها بين الجهات، ويمنع إساءة استخدامها، وهذا بدوره سينعكس على دعم وازدهار الاقتصاد المحلي من خلال بناء الثقة في قطاع البيانات.

حقوق صاحب البيانات:

كما يكفل النظام لأصحاب البيانات الشخصية الحق في الاطلاع على بياناتهم ومعرفة الغرض من جمعها ومعالجتها، كما يحق لهم الوصول إليها أو الحصول على نسخة منها، وطلب تصحيحها وتحديثها وإتلافها بعد انتهاء الغرض من جمعها، كما يحق لصاحب البيانات طلب تقييد معالجة بياناته الشخصية لحالات خاصة ولفترة زمنية محدودة، علمًا أنه يقتصر جمع البيانات الشخصية على الحد الأدنى من البيانات الذي يمكّن من تحقيق الأغراض المحددة، كما يحق لصاحب البيانات طلب الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية، أو العدول عن موافقته في الحالات التي يحددها النظام.