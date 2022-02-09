وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المختصة في التدوير، بهدف التعاون في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية التي تقع ضمن نطاق مشاريع الهيئة شاملاً الدراسات والتنفيذ والتشغيل والإدارة.

تقنيات عديدة:

وتشمل المذكرة إعادة التدوير والتخلص من النفايات الإلكترونية والكهربائية الخاصة بالهيئة من خلال تطبيق التقنيات اللازمة لتحقيق الكفاءة، وإجراء وتبادل جميع الدراسات والخبرات المتعلقة بالاستثمار في المجالات المحددة، وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة.

تنمية مستدامة:

وتأتي في إطار سعي هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى تحقيق بيئة مستدامة، اعتماداً على المساعدة الفنية من خلال الخبرات البشرية والمشاركة بالدراسات الفنية والدراسات الاستقصائية وورش العمل لتبادل المعلومات.