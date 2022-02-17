قالت الخارجية الأمريكية: إنها لا ترى أي مبرر للحديث عن “الإبادة الجماعية” في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس “عن قلق واشنطن البالغ إزاء تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيره من المسؤولين الروس عن الإبادة الجماعية في دونباس”.

تصريحات لا أساس لها:

وأضاف وزارة الخارجية الأمريكية، أن “مثل هذه التصريحات لا أساس لها”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف الأحداث في دونباس بأنه “الإبادة الجماعية”، وذلك خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الثلاثاء.

ودعا بوتين الزعماء الغربيين للضغط على كييف من أجل تسوية النزاع في دونباس وتنفيذ اتفاقيات مينسك.