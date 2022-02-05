أكدت صحف مغربية أن والدي الطفل ريان يقفان أمام مدخل النفق ترقبًا لإخراج ابنهما.

دعامات جديدة:

وفي وقت سابق قامت عناصر الوقاية المدنية بتثبيت دعامات جديدة من أجل حماية أعضاء فرق إنقاذ الطفل خلال عملية الحفر المتواصلة.

وأفاد عضو لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان، أن العملية تتواصل بشكل حثيث إلى غاية الحين، بينما يتم تثبيت دعامات أسمنتية من أجل حماية عناصر الإنقاذ.

وكان من المقرر استخراج الطفل صباح اليوم السبت، لكن تسببت صخرة في تأخير عملية انتشال الطفل من الحفرة التي وقع فيها قبل حوالي 5 أيام.