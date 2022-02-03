وجه المواطن الكويتي حسين علي، والد الطفل براك حسين، الشكر للمملكة قيادة وشعبًا، وذلك بعد تحسن صحة براك.

كل الشكر #المملكة_العربية_السعودية

قيادةً وشعباً على إنقاذ #براك_حسين

بــ #امر_ملكي_اخلاء_براك_حسين

و جهود #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان حفظهم الله من تطور وإزدهار وتنميه في كل المجالات ومنها الطواقم الطبيه وعلى رأسها المواقف الإنسانيه المشرفه حمدلله ولدكم صحته تتحسن 🌹 pic.twitter.com/0cAqYG83tN — ✪ Hussain Ali , Bu Barak (@mmnoue3) February 3, 2022

براك حسين صحته تتحسن

ونشر حسين علي مقطع فيديو لطفله براك، ليكشف عن تحسن صحته بشكل كبير وقدرته على الاستيعاب والفهم والرد على الأسئلة التي توجه له.

وكتب المواطن الكويتي تعليقًا على الفيديو الذي نشره بصفحته الشخصية على تويتر: “كل الشكر للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا على إنقاذ براك حسين بأمر ملكي وجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله”.

وتمنى حسين للمملكة مزيدًا من التقدم بقوله: “مزيد من تطور وازدهار وتنمية في كل المجالات ومنها الطواقم الطبية وعلى رأسها المواقف الإنسانية المشرفة.. حمدًا لله ولدكم صحته تتحسن”.

وصول براك للرياض

وفي 13 من يناير الجاري، وصل الطفل الكويتي براك حسين إلى المملكة، وذلك بعد صدور أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإجلائه لعلاجه.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، يعاني براك من انحناء في العمود الفقري يؤثر على عمل القلب، وقد تدهورت حالته الصحية بشكل كبير مؤخرًا، وكان رواد مواقع التواصل دشنوا هاشتاقًا لإنقاذ براك منذ حوالي أسبوع.

ووثق فيديو متداول وصول براك إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، وذلك بعد نقله بطائرة إخلاء طبي من الكويت للمملكة.