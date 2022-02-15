ذكرت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، أن وزارة الدفاع الأوكرانية وعددًا من البنوك في البلاد تعرضت لهجوم سيبراني.

أوضاع مقلقة في أوكرانيا:

ونقلت العربية عن وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، قولها: إن الوضع الحالي في أوكرانيا وحولها مقلق للغاية، مؤكدة أن روسيا تحتاج إلى خفض التصعيد، وتحتاج كذلك إلى إنهاء التهديد الذى يواجه أوكرانيا.

وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية، خلال محادثات مع نظيرها الأوكراني، أوليكسي ريسنيكوف، بحسب بيان اليوم الثلاثاء: “تلتزم ألمانيا التزامًا راسخًا بالحل السلمى للنزاع، لكنه من الواضح أيضًا أن الحق في التحرر من التحالفات ليس ورقة مساومة، نحن نعمل بلا كلل من أجل سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها، ومن المهم بالنسبة لي تعزيز ومواصلة العلاقات الأوكرانية الألمانية وتعاوننا الثنائي”.

وأكدت لامبرخت أن أوكرانيا ستظل ذات أهمية سياسية أمنية بارزة بالنسبة لألمانيا وأوروبا، وتابعت: “نواصل دعم أوكرانيا سياسيًّا وماليًّا وأيضًا في المجال العسكري”، لافتة إلى أن وزارة الدفاع الألمانية كثفت تعاونها العملي بشكل ملحوظ منذ عام 2014.

الاستعداد للتفاوض:

وفي وقت سابق من اليوم طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من الدول الغربية التوقف عن نشر أسلحة هجومية عند حدود روسيا، مؤكدًا أن الردود الأمريكية والغربية لا تلبي متطلبات روسيا الأمنية.

وقال الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، مساء اليوم: إن بلاده مستعدة للتفاوض مع الغرب حيال مختلف القضايا الشائكة، وأن موسكو مستعدة لمواصلة صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، مشيرًا إلى توفير نحو ثلث احتياجات ألمانيا من الطاقة.

وأضاف: “بحثت مع المستشار الألماني الضمانات التي تريدها روسيا من الغرب”، لافتًا إلى أنه “حتى الآن لم يطبق الغرب ما نصت عليه اتفاقية مينسك”.

شولتس سعيد بالمحادثات: