أعلنت وزارة السياحة نتائج دراسة مدى الإقبال على الوظائف في قطاع السياحة في المملكة، بالتعاون مع شركة الأبحاث الرقمية.

وأوضحت نتائج الدراسة التي أجريت في 2021م أن 75% من المشاركين قد أبدوا تفاؤلهم بفرص العمل المتوفرة في قطاع السياحة، في حين عبر 83% منهم بأن العمل في القطاعات الفرعية في السياحة سيُشكِل خياراً مناسباً للغاية.

العمل في قطاع السياحة

وبصورة عامة، عبّر 80% من المشاركين في الدراسة بأنّ هناك الكثير من الفرص للتعلم الوظيفي والتطوير المهني في هذه المجالات، فيما أشار 75% منهم إلى أن هذه الوظائف قادرة على توفير الاستقرار الوظيفي على المدى الطويل.

وجاءت تبوك (91%) وحائل (86%) وعسير (85%) والرياض (82%) والجوف (83%) في صدارة المناطق التي سجلت أعلى نسبة اهتمام بالوظائف في قطاع السياحة، وتقاربت مستويات الاهتمام بالقطاع بشكل كبير بين الرجال والنساء.

وأوضح مدير عام التوطين والتدريب في وزارة السياحة بندر السفير أن الدراسة جاءت لتؤكد أهمية المساهمة الإيجابية لقطاع السياحة في المملكة، ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تزويد السعوديين بمزيدٍ من التجارب الجذابة والمتميزة، ويعكس اهتمام معظم المشاركين في الدراسة بشغل وظائف في قطاع السياحة مؤشراً إيجابياً ودليلاً على الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة، مشيراً إلى أن هذه النتائج مهمة للوزارة لتحويلها إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، لتحفيز نمو السياحة في السعودية وإيجاد مزيدٍ من الفرص المجزية للمواطنين السعوديين، متطلعاً بتحقيق نتائج وإنجازات كبرى بفضل التوسع المستمر الذي يشهده قطاع السياحة في المملكة، بما يتضمن تطوير المشاريع الكبرى وضخ الاستثمارات الداخلية.

الجدير بالذكر أن قطاع السياحة يعد من أكبر القطاعات وأكثرها ديناميكية في الاقتصاد العالمي اليوم، ولذلك تبذل وزارة السياحة في المملكة جهوداً كبيرة لدعم القطاع السياحي المحلي ويعزز ذلك أن المملكة أصبحت واحدة من أسرع الوجهات نمواً في العالم.

تأسيس الأكاديمية العالمية للسياحة

كما أُعلن عن تأسيس الأكاديمية العالمية للسياحة، التي سيكون مقرها في الرياض، وتأتي هذه الأكاديمية العالمية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وبلغ عدد المسجلين في منصة وزارة السياحة الإلكترونية الخاصة بالتدريب نحو 226,000، بينما دُرب أكثر من 137 ألف شخص من خلال برنامج “مستقبلك سياحة في عام 2021م، ونظراً للنمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة في المملكة حيث ارتفع عدد العاملين في القطاع بنسبة 10% مقارنة بالعام 2020م، أعلنت العديد من الشركات الكبرى توسيع نشاطاتها داخل المملكة في قطاع الضيافة ، الأمر الذي يوفر فرص عمل جديدة للسعوديين، ويؤكد الثقة الكبيرة بمستقبل السياحة في المملكة، ووفقا لرؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للسياحة، تهدف الوزارة إلى إتاحة مليون وظيفة جديدة في القطاع، ورفع نسبة الإسهام في الناتج المحلي إلى 10% بحلول العام 2030.