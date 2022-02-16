دعت معالي وزيرة الخارجية والعلاقات الدولية بمملكة ليسوتو متسيبو راماكواي، خلاله لقائها اليوم مع النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية المهندس طارق بن محمد الحيدري وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى مملكة ليسوتو سلطان اللويحان العنقري، إلى تعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين البلدين، معربة عن تطلع بلادها لدخول المستثمرين السعوديين والاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة في ليسوتو، وبخاصة الزراعة والسياحة والطاقة والرعاية الصحية والصناعة والبنية التحتية.

فرص ومقومات اقتصادية:

وأكدت الوزيرة أن مملكة ليسوتو زاخرة بالفرص والمقومات الاقتصادية، وتسعى بشكل جاد لاستقطاب المستثمرين الأجانب والسعوديين خاصة، حيث تعد بتقديم تسهيلات ومحفزات كبيرة، كما يشكل الاستقرار عنصراً مهماً في هذا المجال، مشددة على ضرورة تفعيل دور غرف التجارة في البلدين وتبادل الزيارات لاستكشاف الفرص المتاحة.

رؤية 2030:

من جهته أكد النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري، اهتمام قطاع الأعمال السعودي في التعرف على الفرص الاستثمارية بمملكة ليسوتو، مستعرضاً التحولات التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030، وتوجهاتها نحو بناء شراكات تجارية دولية، منوهاً بأهمية دور قطاعي الأعمال في ظل الفرص الكبيرة المتاحة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين، داعياً إلى تعزيز ثقة المستثمر السعودي من خلال زيادة التعريف بالبيئة الاستثمارية والمحفزات المقدمة للمستثمر الأجنبي، فضلاً عن تعريف قطاع الأعمال بالمملكة بالفرص المتاحة في ليسوتو.

إلى ذلك أكد المشاركون في اللقاء، أهمية تبادل الوفود التجارية بين الدولتين؛ لاستكشاف الفرص الاستثمارية على أرض الواقع، وإيجاد أطر مؤسسية تدعم التعاون الاقتصادي، فضلاً عن تعريف قطاع الأعمال السعودي بالقوانين والإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار في ليسوتو.