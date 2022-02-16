أكد وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، أن الجولة الخليجية لسمو ولي العهد- يحفظه الله- في نهاية العام 2021 حققت نتائج إيجابية في مسيرة الأخوة وتعزيز التعاون والترابط الخليجي، وانعكست نتائجها على مخرجات القمة الخليجية الـ 42 التي استضافتها الرياض خلال العام نفسه.

وأضاف القصبي، في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن المملكة شهدت خلال الفترة الماضية حراكًا سياسيًّا واسعًا، حيث استقبلت عدد من رؤساء الدول لتطوير العلاقات المشتركة، مما يعكس دور المملكة المحوري في المنطقة.

وأوضح أن المملكة احتلت المركز الثاني عالميًّا بين الدول الأكثر مرونة في التعامل مع (كوفيد-19)، محققة بذلك إنجازًا نوعيًّا يعكس فاعلية الإجراءات الصحية، وكفاءة النظام الاقتصادي للسعودية.

انطلاق نظام الإثبات:

وأشار إلى أن انطلاق «نظام الإثبات» كأول مشروعات منظومة التشريعات العدلية الأربعة التي وجه بها سمو ولي العهد –حفظه الله- يعكس اهتمام المملكة ومنظومتها القضائية لاستقرار الأحكام والشفافية، وسرعة إنهاء إجراءات الفصل في المنازعات

وقال: إن السعودية تعتبر اليوم وجهة عالمية للفعاليات الرياضية الكبرى، فقد استضافت بطولة (السوبر الإسباني) لكرة القدم، كما استضافت وللمرة الثالثة على التوالي (رالي داكار) وسباق (فورمولا 1) وبطولة العالم «فورمولا E» بمشاركة أكثر من 670 متسابقًا من 70 دولة، وبحضور تجاوز 160 ألف شخص.

قطاع واعد:

ولفت إلى أن استضافة المملكة الشهر الماضي لـ (مؤتمر التعدين الدولي) والذي شارك فيه أكثر من 100 وزير ومتخصص من 32 دولة، يعكس مدى الاهتمام بالقطاع الواعد نحو خلق قيمة اقتصادية مضافة لاقتصاد الوطن، وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات الوطن.

هذا وتشهد المملكة نموًّا ملحوظًا في قطاع التعدين، حيث وخلال الـ6 سنوات الماضية ارتفعت السجلات التجارية المصدرة في أنشطة قطاع التعدين 1300% مما يعكس اهتمامًا من رجال الأعمال والمستثمرين في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.

كذلك شهدت المملكة قبل أيام ختام أعمال المؤتمر الدولي التقني “LEAP22″، والذي شارك فيه أكثر من 500 متحدث و700 شركة عالمية ومحلية من 80 دولة، ليصبح منصة عالمية سنوية تجمع أبرز العقول والرواد والمبتكرين لاستكشاف أحدث التقنيات ومناقشة التحديات العالمية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي.

مشروع وسط جدة:

ولفت وزير الإعلام المكلف: إن إعلان سمو ولي العهد حفظه الله عن مشروع وسط جدة، والذي تنتهي مرحلته الأولى في 2027، بهدف تحويلها إلى مدينة سياحية عالمية، يعكس اهتمام المملكة بقطاع السياحة.

وأضاف القصبي أيضًا أن إطلاق سمو ولي العهد– حفظه الله- لمجموعة بوتيك، والتي ستعمل على تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية الشهيرة في المملكة، وتحويلها إلى فنادق عالمية، يعكس اهتمام رؤية المملكة 2030 بتطوير هويات المدن، والمكان، إضافة إلى الإنسان.

تطور قطاع السياحة:

هذا وتشهد المملكة تطورًا ملحوظًا وسريعًا في قطاع السياحة، فقد ارتفعت السجلات التجارية المصدرة في الأنشطة السياحية من 1000 سجل قبل الرؤية إلى 5800 سجل في عام 2021 وبنسبة 470.

وتابع القصبي أن تخطي عدد زوار موسم الرياض 11 مليون زائر خلال الـ 100 يوم الماضية، منهم مليون سائح من خارج المملكة، في نتائج تتحقق لأول مرة على مستوى المنطقة، مما انعكس إيجابًا على خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمواطنين والمواطنات.