وقع صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، “اليوم، مذكرة تفاهم مع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، بهدف التعاون لتطوير القطاعين الثقافي والترفيهي بين وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفيه، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تفاصيل مذكرة التفاهم:

وتضمنت مذكرة التفاهم بين الجانبين التعاون في تنفيذ استراتيجيات الهيئات الثقافية الإحدى عشرة، والتنسيق بين القطاعين بشأن إصدار التراخيص والتصاريح، وإجازة المحتوى.

كما شملت المذكرة التعاون بين الطرفين لتنمية القدرات وتصنيف المهن الثقافية والترفيهية، إلى جانب تحفيز الاستثمار في القطاعات الثقافية الترفيهية، والتنفيذ المشترك للفعاليات الترفيهية ذات الطابع الثقافي.

تعزيز التعاون:

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقاً من المبدأ الذي تنتهجه وزارة الثقافة في تعزيز تعاونها المشترك مع مختلف الجهات الحكومية، ومن بينها الهيئة العامة للترفيه، بهدف إثراء المحتوى الثقافي، وتطوير الفعاليات والأحداث الثقافية والترفيهية التي تنظمها المملكة، وتعزيز الفرص الاستثمارية بما يسهم في تنويع مصادر الناتج المحلي ويرسّخ مكانة المملكة عالمياً.

