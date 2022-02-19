أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تتطلع لجولة خامسة من المحادثات مع إيران رغم عدم إحراز تقدم جوهري.

تطوير الاقتصاد:

وأضاف الوزير، خلال مشاركته مؤتمر ميونيخ للأمن، أن المملكة تسعى إلى تطوير الاقتصاد وتقليل التوتر في المنطقة.

وبشأن أسواق النفط قال وزير الخارجية: إن المملكة ملتزمة بالعمل مع شركائها لضمان استقرار سوق النفط، ولديها سياسة تاريخية قوية للغاية بالتركيز على استقرار سوق الطاقة.

حماية المدنيين في اليمن:

وتابع: لدينا آلية للتحقيق في الحوادث في اليمن وملتزمون بحماية المدنيين، والأساس هو وقف إطلاق النار من أجل حماية المدنيين، مشيرًا إلى أن تحالف دعم الشرعية يستخدم نفس معايير حلف الناتو في حماية المدنيين، كما أن ضرباته تضمن حمايتهم.