التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، برئيس البرلمان بجمهورية كرواتيا غوردن ياندريكوفيتش، وذلك في مقر البرلمان الكرواتي بالعاصمة زغرب.

مباحثات وزير الخارجية

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية الكرواتية في العديد من مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في الموضوعات البرلمانية التي تهم البلدين الصديقين.

وتطرق الجانبان إلى جهود المملكة وكرواتيا في تعزيز الحوار الدولي بين الثقافات والحضارات المختلفة حول العالم، وتعزيز دور المجتمع المدني والشباب في التنمية المستدامة محلياً وعالمياً.

المستجدات الإقليمية والدولية

كما تناول الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الصديقين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كرواتيا غير المقيم أسامة بن داخل الأحمدي، والمدير العام لمكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.