التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

العلاقات السعودية الألمانية:

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، لاسيماً في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

القضايا والمستجدات:

وناقش الجانبان العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.