التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بوفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ويضم كلاً من؛ السيناتور ليندسي غراهام، والسيناتورة أيمي كلوبوشار، والسيناتور جوني إرنست، والسيناتور روبرت بورتمان، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

استعراض العلاقات والتعاون:

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الأمريكية في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.