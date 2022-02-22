وقال الأمير فيصل بن فرحان، في كلمة بثتها صفحة وزارة الخارجية الرسمية على تويتر: “لقد جاء الأمر الملكي الكريم القاضي بأن يكون 22 فبراير من كل عام، يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس) تأكيدًا على عراقة هذه الدولة وجذورها الضاربة في عمق التاريخ والتي تمتد إلى ما قبل ثلاثة قرون، وتحديدًا منتصف عام 1139هـ”.

وأضاف: “قامت الدولة السعودية بعد توفيق من الله عزَّ وجل ثم بعزيمة الإمام محمد بن سعود؛ لتنطلق من إمارة الدرعية بداية مسيرة سامية نهجها دعوة التوحيد ودستورها كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، وهدفها الأمن والوحدة والاستقرار، وتجلت وحدة أبناء هذه الأرض المباركة في صمودهم أمام محاولة القضاء على الدولة السعودية وتمكن الإمام ترك بن عبدالله بن محمد بن سعود، من تأسيس الدولة السعودية الثانية عام 1240 هـ، ودامت حتى 1309 هـ”.

وتابع: “مكّن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، من تأسيس الدولة السعودية الثالثة عام 1319هـ وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية، وأرسى دعائم الدولة من بعده أبناؤه الأبرار؛ ليكملوا مسيرة البناء لهذا الكيان الشامخ؛ حتى وصلت المملكة في نموها وازدهارها إلى ما نسمو به اليوم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان”.