أشاد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بالهمة العالية والاحترافية لمسؤولي المديرية العامة للجوازات، لتحقيق مزيد من التقدم والتطور لهذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الداخلية، اليوم الخميس، لمقر المديرية العامة للجوازات.

قمت اليوم بزيارة تفقدية لمقر المديرية العامة للجوازات، ودشنا خلالها الجواز الإلكتروني الذي يحمل الهوية التاريخية والحضارية لوطننا وفق أحدث المعايير التقنية العالمية، وأعتز بما لمسته من همة عالية واحترافية لتحقيق مزيد من التقدم والتطور لهذا القطاع الحيوي،،، pic.twitter.com/Wuaf43E1tB — عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) February 10, 2022

الهوية التاريخية والحضارية لوطننا

وقال وزير الداخلية، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “قمت اليوم بزيارة تفقدية لمقر المديرية العامة للجوازات، ودشنّا خلالها الجواز الإلكتروني الذي يحمل الهوية التاريخية والحضارية لوطننا وفق أحدث المعايير التقنية العالمية”.

وأضاف وزير الداخلية “أعتز بما لمسته من همة عالية واحترافية لتحقيق مزيد من التقدم والتطور لهذا القطاع الحيوي”.

جواز السفر الإلكتروني السعودي .. ماضٍ مجيد لحاضر مزدهر ومستقبل واعد.#الجواز_السعودي_الإلكتروني pic.twitter.com/MOgc1oz2gy — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) February 10, 2022

تطوير كبير ومتسارع

من جهته قال مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، في كلمة له خلال حفل أعد بهذه المناسبة، إن الجوازات شهدت تطورًا كبيرًا ومتسارعًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الله ثم بفضل توجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، وبمتابعة مستمرة من سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية.

مزايا الجواز الإلكتروني

يذكر أن الجواز السعودي الإلكتروني يحتوي على شريحة ذكية إلكترونية، يمكن قراءتها بالقارئات الإلكترونية بجميع البيانات والخصائص الحيوية الخاصة بحامل هذا الجواز.

كذلك يحتوي الجواز الإلكتروني على السمات والمواقع المهمة بالمملكة وما تحظى به المملكة من مواقع سياسية وأثرية واقتصادية ومركزية تعطي الانطباع الفعلي لتطور المملكة ولمقوماتها المتواجدة بها.