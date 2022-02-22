تحتفي المملكة العربية السعودية اليوم بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يدي الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – بناءً على الأمر الملكي الكريم وذلك اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة.

ماضٍ عريق وحاضر مزدهر وغد مشرق

وقال سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “في يوم التأسيس نستذكر مسيرة وطننا والمؤسسين لهذا الكيان، فخورون بماضينا العريق، وشامخون بحاضرنا المزدهر، ومتطلعون لغدنا المشرق -بإذن الله- بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله”.