وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي.

وزير الرياضة يبارك للاعبي الهلال:

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “أبارك لفريق الهلال فوزه على شقيقه الجزيرة الإماراتي والتأهل إلى نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.. ما قصرتوا يا أبطال، مبروك لوطننا الغالي”.

وحقق الزعيم إنجازًا تاريخيًّا في بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه العريض ضد الجزيرة الإماراتي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم لنصف نهائي كأس العالم للأندية:

وانتهت مباراة الزعيم ضد الجزيرة الإماراتي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية بفوز الزعيم بسداسية أهداف مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره تشيلسي، الأربعاء المقبل عند الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية، على إستاد محمد بن زايد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2021.