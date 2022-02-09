أشاد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بأداء لاعبي الفريق الكروي الأول في الهلال، وذلك رغم الخسارة أمام تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تعليق وزير الرياضة:

وغرد الفيصل قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “خيرها في غيرها لممثل وطننا، الهلال، أداء مشرف ومستوى رائع، ما قصرتوا والقادم أجمل”.

الهلال في مواجهة عربية قوية ضد الأهلي:

يذكر أن زعيم آسيا سيواجه فريق الأهلي المصري في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث عصر السبت المقبل.

جدير بالذكر أن بطل آسيا كان بدأ مشواره في مونديال الأندية بالفوز على الجزيرة الإماراتي بسداسية لهدف ثم الخسارة من تشيلسي.

وسيواجه فريق تشيلسي، نادي بالميراس البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل، بعد فوز بالميراس أمس على الأهلي بطل إفريقيا بهدفين دون رد.