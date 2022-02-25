عرض مقطع فيديو، مشاركة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في عرضة السامري.

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل "وزير الرياضة " يؤدي "عرضة السامري" ضمن فعاليات افتتاح #كأس_السعودية للخيل في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية#اكشن_مع_وليد

عبر: @Khaledalshaby pic.twitter.com/NxhIGcaNRD

— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 25, 2022

وأدى الفيصل عرضة السامري، وذلك خلال افتتاح كأس السعودية للخيل، في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

وزير الرياضة يتوسط المشاركين:

وتوسط الفيصل المشاركين في “عرضة السامري”، وهو جالس على الأرض، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

انطلاق كأس السعودية في نسختها الثالثة:

وانطلقت اليوم على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض بطولة كأس السعودية 2022 في نسختها الثالثة التي تُعد الأغلى عالميًّا بجوائز تبلغ 35.1 مليون دولار، وسط متابعة عالمية على نطاق واسع يتجاوز المدى الفروسي نظرًا لما كونه كأس السعودية من سمعة عالمية، وترقب كبير أيضًا من المهتمين بهذه الرياضة خصوصًا، في ظل التوقعات بحضور جمهور كبير إلى موقع نادي سباقات الخيل في الجنادرية لمتابعة السباق.

وثمّن صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الدعم غير المحدود الذي تجده رياضة الفروسية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما اللهـ، مشيرًا إلى المكانة العالمية التي وصلت لها الفروسية السعودية بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة.