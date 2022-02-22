رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب السعودي كافة، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وزير الرياضة يحتفل بذكرى يوم التأسيس

وقال بهذه المناسبة: “تأتي ذكرى يوم التأسيس مناسبة وطنية غالية نستمد منها تاريخًا راسخًا على مدى ثلاثة قرون، جسَّدت عمق هذه الدولة حضاريًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا، وسلطت الضوء على جذورها الضاربة في عمق التاريخ، والتي قامت على منهج قويم، مشكلةً نواةً لأعظم وحدة في تاريخ البشرية منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، مروراً بالإمام تركي بن عبدالله مؤسس الدولة السعودية الثانية حتى مكّن الله سبحانه ـ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، من تأسيس الدولة السعودية الثالثة وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية، فسار على نهجه أبناؤه الملوك البررة، حتى عهدنا الحاضر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الذي وصلنا فيه لمراتب عليا من التمكين والقوة والعز والازدهار ـ بفضل الله تعالى ـ في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي”.

ودعا في الختام أن يحفظ الباري عز وجل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يوفقهما ويسدد خطاهما، وأن يديم على بلادنا الغالية العز والرخاء والاستقرار، ويحميها من كل مكروه.