حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية ووزير الرياضة، على تحية البعثة السعودية المشاركة في أولمبياد بكين الشتوية، خلال مراسم دخول أعلام الدول المشاركة في الدورة.

وزير الرياضة يتابع حفل افتتاح دورة أولمبياد بكين الشتوية:

ونشر الحساب الرسمي لـ اللجنة الأولمبية السعودية عبر “تويتر” لقطات من تحية عبدالعزيز الفيصل للبعثة السعودية، أثناء رفع فائق عابدي للعلم السعودي في ملعب بكين الوطني خلال حفل افتتاح الدورة.

المملكة تشارك للمرة الأولى بالمنافسات:

وتُشارك السعودية للمرة الأولى في منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، حيث تتواجد في مسابقة التزلج على المنحدرات الجبلية (التزلج الألبي)، عن طريق اللاعب فائق عابدي.

ونجح فائق عابدي في التأهل إلى “أولمبياد بكين 2022” في ديسمبر الماضي بتحقيقه لمعدل 131.03 نقطة خلال أفضل 5 سباقات شارك فيها في فترة قياسية، مسجّلًا اسمه كأوّل سعودي يشارك في الدورة الشتوية منذ انطلاقها عام 1924.

وتواجد في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بصحبة نائبه الأمير فهد بن جلوي.