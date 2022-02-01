رعى وزير الصحة، المهندس فهد الجلاجل، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية بدء أعمال الخدمات الصحية للسجل الصحي الموحد في المنصة الصحية الموحدة “نفيس”، بين شركة لين لخدمات الأعمال، والتي يمثلها مهند الرشيد وشركة صحتي الذراع التقني لمجلس الضمان الصحي متمثلة في فيصل العكشان، ضمن أعمال مبادرة المنصة الصحية الموحد “نفيس” المشتركة بين وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي والمجلس الصحي السعودي ممثلًا بالمركز الوطني للمعلومات الصحية.

وجاء توقيع الاتفاقية في معرض “LEAP” التقني المنعقد حاليًا في الرياض، كإعلان لإطلاق أعمال المشروع الفعلية بعد انتهاء مرحلة التصميم، والتي تمت بتنفيذ شركتي صحتي.

وتم توقيع الاتفاقية بـحضور الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب بن سعد الغامدي، وأمين عام المجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، ووكيل وزارة الصحة للصحة الإلكترونية والتحول الرقمي المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، ومدير المركز الوطني للمعلومات الصحية وليد الباهلي إضافة إلى الشركاء والمشغلين التقنيين لمنصة نفيس شركتي صحتي ولين لخدمات الأعمال.

رؤية 2030:

من جانبه، أكد وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز الجودة والكفاءة باستخدام الحلول التقنية الذكية.

وأشار الجلاجل إلى أن إطلاق المنصة الصحية الموحدة متمثلة في مسار السجل الصحي الموحد يعد إحدى خطوات التحول الرقمي في السعودية لتعزيز الاستدامة عطفًا على دوره في ربط أطراف العلاقة داخل القطاع وتوفير البيانات بأيسر وأسهل الطرق.

كما أكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب بن سعد الغامدي الحرص على تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية للمستفيدين من خلال استخدام أحداث التقنيات التي تدعم التحول الرقمي والتقني.

حوكمة خدمات التأمين الصحي:

وبين الغامدي أن المنصة الصحية الموحدة متمثلة في مسار التعاملات التأمينية الصحية يساهم في حوكمة خدمات التأمين الصحي من خلال ربط جميع أصحاب العلاقة في القطاع ويساعد على تحسين اتخاذ قرارات الرعاية الصحية بأقل تكلفة وفي أسرع وقت.

كما أكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي على أهمية هذا التعاون المثمر والبناء مع “صحتي” و”مجلس الضمان الصحي” وشركة “لين لخدمات الأعمال” في بناء المنصة الصحية الموحدة “نفيس” التي ستوفر ملفًا صحيًّا إلكترونيًّا لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة. وبين العازمي أن هذا الحدث يمثل انطلاقة هامة في أهم أهداف التحول الرقمي في القطاع الصحي؛ وهو البدء في بناء السجل الصحي الموحد وهذا يعزز الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا لتعزيز إدارة صحة السكان والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لجميع المستفيدين.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي والمشرف العام على مشروع نفيس، المهندس عبدالله الشرقي، بأن المرحلة الاولى للسجل الصحي الموحد مقرر بأن تكتمل خلال 24 شهرًا، بالإضافة إلى أن عدد العمليات على مسار التعاملات التأمينية الصحية وصل إلى أكثر من أكثر 12 مليون عملية، ونستهدف للوصول إلى أكثر من 100 مليون عملية في العام الأول.

وأكد المهندس الشرقي أن منصة “نفيس” تهدف إلى استمرارية الرعاية والتنسيق، من خلال تمكين الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية وأصحاب المصلحة المعنيين بما فيهم المستفيد من الخدمة، من رؤية متكاملة رقمية موحده لسجل المستفيدين من الخدمة الصحية بما في ذلك جميع الزيارات التي تمت للمرافق الطبية، وذلك من خلال معايير وسياسات التشغيل البيني التي تم اعتمادها سابقًا.

دور حيوي:

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة لين مهند الرشيد أن الشركة تعتز بدورها الحيوي في المنظومة الصحية في المملكة العربية السعودية الذي يأتي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030. وأهداف برنامج تحول القطاع الصحي، حيث تفخر لين بإسهامها في تحسين وتطوير الخدمات الصحية، ويتمثل ذلك بشكل رئيسي في بناء وإدارة منصات الخدمات الصحية مثل صحتي وصحة وأناة.

كما تستكمل لين هذه المسيرة من خلال العمل على المنصة الصحية الموحدة (نفيس) لتحقيق أهدافها في رفع جودة الخدمات واستمرارية الرعاية وتمكين الوصول للمعلومات الصحية.