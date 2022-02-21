قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022: “أحييكم ونحن نقترب من يوم التأسيس الذي نحتفي فيه بتأسيس الدولة السعودية الثالثة، التي لم تأتِ بتوقيع من الأمم المتحدة، ولكن بأيدينا ولأجلنا وليس من قبل احتلال أو استعمار”.

تعزيز التعافي العالمي

وأكد وزير الطاقة بالأمس، في الكلمة الافتتاحية أن المؤتمر يركز هذا العام على تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة.

وأضاف أن المملكة تسعى إلى ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث، أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي، معتبرا أن هذه الركائز الثلاث يجب مراعاتها دون تضحية بواحدة من أجل أخرى.

إنجاز غير مسبوق

يذكر أنه نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، افتتح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، أمس الأحد، المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022.

ونوه بدور منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس) في تحقيق إنجاز غير مسبوق في أسواق الطاقة العالمية، وذلك من خلال اجتماعها في بداية عام 2020م، الذي شهد نموذج مميز للتعاون والعمل المشترك وذلك لتنظيم أكبر تخفيض للإمدادات في التاريخ.