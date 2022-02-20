افتتح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، المؤتمر الدولي لتقنية البترول، كما شارك في الجلسة الوزارية.

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تفاصيل المؤتمر:

ويناقش كبار قادة قطاع الطاقة في المنطقة والعالم، خلال الحدث، الرؤى المشتركة والمتبادلة حول أحدث التطورات والاتجاهات في مجالات الطاقة، والتقنيات الحالية والناشئة التي ستشكل مستقبل قطاع الطاقة.

تعزيز التعافي العالمي:

سيُستهل المؤتمر بعقد جلسة وزارية، اليوم الأحد، حول الموضوع الرئيسي للمؤتمر وهو “تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة”، ويُشارك فيها الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة سهيل محمد المزروعي، ووزير النفط الكويتي الدكتور محمد عبداللطيف الفارس، ووزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ووزير النفط العراقي إحسان إسماعيل، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.