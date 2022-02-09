التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، يوم أمس اللورد طارق أحمد وزير حقوق الإنسان والأقليات البريطاني في الرياض.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات التي شهدتها المملكة في المجال العدلي، وأثرها في تعزيز حقوق الإنسان.

رفع كفاءة الخدمات:

وأشار وزير العدل أثناء اللقاء إلى ما يحظى به المرفق العدلي من عناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأمر الذي كان له الأثر البارز في تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة الخدمات والعمل العدلي بما يدعم حقوق الإنسان ويسهم في استقرار الحقوق.

تعريف بالمنظومة:

كما جرى التعريف بمنظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ولي العهد والتي أخذت بأحدث التوجهات القانونية الدولية الحديثة، وراعت التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية؛ ودور هذه التشريعات في تحقيق الشفافية والعدالة.