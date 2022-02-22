رفع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أسمى التهاني وصادق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي، بمناسبة يوم التأسيس، الذي يوافق 22 فبراير من كل عام.

عمق الانتماء لدولة ممتدة الجذور

وقال معاليه: “في هذه الذكرى الوطنية الغالية، يدرك أبناء هذا الوطن العظيم عمق الانتماء لدولة ممتدة الجذور، ويدرك العالم أجمع كيف صنعت المملكة تاريخها الحافل بالتحديات والبطولات، وكيف نجحت قياداتها، بدءًا من الدولة السعودية الأولى، التي أسسها الإمام محمد بن سعود طيب الله ثراه في العام 1727م، وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة التي وحّدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – بعدما تمكّن بإيمانه الراسخ بالله عز وجل، ومقتديا بسيرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وباتخاذ العدل دستورًا، من لم الشتات، وزرع التلاحم، ليتوالى على حمل الأمانة رجال كتبوا مسيرة مجد وطن ينبض عطاءً، ملكًا بعد ملك، وصولًا إلى هذا العهد الميمون”.

استدامة الوطن واستمراره

وأشار إلى أن كافة قادة وملوك الدولة السعودية، طيب الله ثراهم، كان همّهم الأول عند تأسيس وبناء هذا الكيان الكبير استدامته واستمراره وبقاءه خالدًا أبد الدهر، وأنهم بذلوا في سبيل ذلك الغالي والنفيس حتى ينمو وينهض ويتقدم على النحو الذي هو عليه الآن بعد نحو 300 عام، “وهو ما نجني ثماره فيما تنعم به المملكة اليوم من الرخاء والاستقرار في جميع أجزائها، منطلقة في مسيرة نمائها واستدامتها من رؤيتها المباركة 2030 لتواصل ترسيخ ريادتها وثقلها الاقتصادي والسياسي إقليميًا ودوليًا”.

واستطرد قائلًا: “إننا نعيش إحدى أخصب فترات العطاء في مسيرة الوطن الذي نفخر بماضيه وعمقه التاريخي والحضاري الطويل، فهو الأساس الذي تشكَّلت من خلاله وحدة أبناء الجزيرة العربية، بعد عقود من الفرقة والشتات، كما نفخر بحاضره الذي يشهد تحولات كبرى ومتلاحقة في المجالات كافة، ونتطلع بثقة وإيمان ويقين إلى مستقبل مشرق وواعد لأبناء هذا الوطن بفضل التوجهات السديدة لقيادته الحكيمة في ظل رؤية المملكة 2030 الطموحة التي يقودها شباب من أبناء وبنات هذا الوطن، الذين نجحوا وخلال وقت قياسي، في تحقيق إنجازات ملموسة في العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع الكبرى التي تنضوي تحت تلك الرؤية الطموحة”.

حافز قوي للعطاء

وأشار الجدعان إلى أن ذكرى يوم التأسيس تزيد من الثقة والفخر بهذا الوطن وتمثل حافزًا قويًا على مضاعفة الجهود، للعطاء والبناء على ما تحقق من إنجازات صنعت في مجملها التاريخ العريق لوطن العز والفخر الذي ننعم ونفخر بشرف الانتماء له، مضيفًا “هنيئًا لأبناء هذا الوطن الوفي بهذه الذكرى التي نحتفل بها للمرة الأولى هذا العام ويوم 22 من فبراير من كل عام”.