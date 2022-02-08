أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة Ericsson:

وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس التحسين وأداء الشبكات (جدة): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (تقنية المعلومات، الاتصالات).

– مدير حسابات/ الراديو (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول مخاطر وأمن الشبكات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة إريكسون:

وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)