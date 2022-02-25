أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الأداء والمواهب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، السلوك التنظيمي، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد أول/ إدارة العلاقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، الاقتصاد، إدارة الأعمال، التجارة).

طريقة التقديم على وظائف البنك الإسلامي:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مارس 2022م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)