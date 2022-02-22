أعلنت جمعية رعاية الأيتام بالجوف “قدوة”، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في مدينة سكاكا.

تفاصيل وظائف جمعية رعاية الأيتام بالجوف:

وأبرزت جمعية قدوة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أمين صندوق.

– إعلامي.

– سكرتير.

– باحث اجتماعي.

شروط وظائف جمعية قدوة لرعاية الأيتام:

وبيّنت جمعية قدوة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يقل عمر المتقدم عن (18) سنة.

– أن يمتلك خبرة في مجال العمل أو دورات متخصصة.

– ألا يكون مسجلًا في التأمينات الاجتماعية.

طريقة التقديم على وظائف جمعية قدوة:

وأوضحت جمعية قدوة، أنّ التقديم مُتاحٌ إلكترونيًّا عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)، مشيرة إلى أن التقديم مستمر حتى تاريخ 5 مارس 2022م.