أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة تكوين المتطورة:

وأبرزت شركة تكوين المتطورة للصناعات، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– سكرتير مكتب إدارة المصنع: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مسؤول موارد بشرية: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة البكالوريوس.

– تنفيذي مبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، الاتصالات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة تكوين:

وأوضحت شركة تكوين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)